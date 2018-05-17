Japon keşiş, aşırı mesai nedeniyle tapınağına dava açtı

Uzun çalışma saatleri nedeniyle ölüm (karoshi) olaylarının yaşandığı Japonya'da bir keşiş, aynı nedenle tapınağına dava açtı.

Japonya'da bir keşiş, uzun çalışma süreleri nedeniyle tapınağına dava açtı.

Japon keşiş, Japonya'da Budistleri kutsal bölgelerinden biri olarak kabul edilen Koya Dağı'ndaki tapınaktan, 8.6 milyon yen (78 bin dolar) talep etti.

Davacı, 2008 yılında tapınakta çalışmaya başladı ve avukatı Noritake Shirakura'ya göre Aralık 2015'te depresyona girdi. Shirakura AFP'ye verdiği demeçte, "Bir keşiş olarak çalışıyorsanız, sıkı çalışma saatleri yönetmeliği olmadan çalışırsınız. Emek verirsiniz ama bunun dini eğitimin parçası olduğu söylenir ve buna katlanmak zorunda kalırsınız" dedi.

Keşişlerin ruhsal görevlerinin çok ötesinde bir emeği, karşılıksız yerine getirmeye zorlandığını söyleyen avukata göre bu dava, bu kabullenişe son verecek bir ilk olacak.

Shirakura, müvekkilinin 2015 yılında, Koyasan bölgesinin 1.200'üncü yıldönümünü kutlanırken, turistlerin bu alana girmesi için aralıksız 64 gün boyunca çalışmak zorunda kaldığını anlattı. Keşiş, bazı günlerde 17 saat boyunca hiç durmadan çalıştı ve ziyaretçilere katılmak da dahil olmak üzere çeşitli tapınak işlevlerini yerine getirdi. Yerel işçi bürosu da, keşişin tatilsiz geçen uzun çalışma günlerinin fazla mesai tanımını karşıladığını kabul etti.

Dava, Japon "manevi sektörü"nü ilgilendiren, nadir görülen bir kamusal emek anlaşmazlığı niteliğinde.

KAROSHI: AŞIRI ÇALIŞMA NEDENİYLE ÖLÜM

2017 yılında Kyoto'nun ünlü Higashi Honganji tapınağı, fazla mesai tazminatı ödemediği ve işyerinde baskıya maruz bıraktığı bir keşişten özür dilemek zorunda kalmıştı.

Aşırı çalışma, Japon emek piyasasının büyük bir sorunu. Öyle ki aşırı çalışma nedeniyle ölüm, Japonca'da "karoshi" kelimesiyle ifade edilen bir olgu haline gelmiş durumda.

Geçen yıl yayınlanan bir hükümet raporu, Mart 2017'ye kadar 1 yıl içinde 191 "karoshi" vakası olduğunu ve Japon emekçilerin yüzde 7'sinden fazlasının haftada 20 saatin üzerinde fazla mesai yaptığını tespit etti.

Başbakan Shinzo Abe hükümeti aşırı çalışma sorununu çözmeye yönelik reformlar başlattı ancak sevdiklerini kaybeden aile üyeleri önlemlerin yetersiz kaldığını savunuyor.