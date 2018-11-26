İzmir-Çandarlı otoyolu inşaatında iş cinayeti

İzmir'in Aliağa ilçesinde İzmir-Çandarlı otoyolu inşaatında çalışırken 25 metre yüksekten düşen kalıp işçisi Mehmet Koç yaşamını yitirdi.
Olay, cumartesi günü saat 12.00 sıralarında İzmir-Çandarlı otoyolunun Aşağışakran mahallesi İncirlik mevkisinde meydana geldi. Bölgede bulunan viyadük inşaatı çalışmaları sırasında üzerinde çalıştığı sacın kayması sonucu dengesini kaybeden 45 yaşındaki kalıp işçisi Mehmet Koç, 25 metre yüksekten düştü.
Koç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Koç'un cansız bedeni morga kaldırıldı.