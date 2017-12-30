İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden işlerini geri isteyen işçilerin direnişi sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İzenerji şirketinde çalışırken "kadro" ve "geriye dönük ilave tediye" davası açtıkları için işten atılanlardan Mahir Kılıç'ın başlattığı açlık grevi 48 günü geride bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İzenerji şirketinde çalışırken "kadro" ve "geriye dönük ilave tediye" davası açtıkları için işten atılanlardan Mahir Kılıç'ın başlattığı açlık grevi 48 günü geride bıraktı.

Tazminatsız bir şekilde işten atılan Mahir Kılıç, 48 gündür sürdürdüğü direnişinde 13 kilo verdi.

Mahir Kılıç, açlık grevinin 48'inci gününde soL'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yedi yıl önce kadrolu işçi olmak için, belediye işçileri tarafından davalar açılmış. Yargıtay'dan işçiler lehine dönüşler başlayınca işten atılmalar başladı. 25 yıldır çalışanlar işten atıldılar. 50 yaşında olduğu için atılan işçiler var. İşten atılan taşeron işçiler 200'ü geçti. Tam rakamı açıklamıyorlar. Geneİ-İş Sendikası direnişe hiç destek vermiyor, patronlarla birlikte hareket ediyor. Hatta işten atılmalar sonucu sendikanın üstüne çok gidilince, sendika 'işçileri disiplin suçundan işten atın' dedi. 150 güvenlik kamerasının olduğu yerde amirime saldırdığım gerekçesiyle işten atıldım. Bu direnişe sonuna kadar devam edeceğim. Kararlığımızı ölçmek isteyenler, Nuriye ve Semih hocaya bakabilirler. İşe alınana kadar devam edeceğim açlık grevine."

MAHİR KILIÇ'IN DİRENİŞİNE DESTEK EYLEMİ

Açlık grevi direnişini sürdüren Mahir KIlıç'a destek verenler bugün Konak Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Daha bu kadro yasası çıkmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi, emek gaspı zihniyetini hayata geçirmiştir. CHP'li yetkililere sesleniyoruz: Buradan hiç samimi görünmüyorsunuz. Direnişimize yönelik karalama ve iftiralara gülüp geçiyoruz. Mahir Kılıç ve diğer işçiler olarak işimiz, ekmeğimiz için direniyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Tek gücümüz haklılığımızdır."