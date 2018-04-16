İZBAN'ın temizlik işlerini yapan şirket kaçtı, 200 işçi mağdur!

İzmir'de hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'ın temizlik işlerini üstelenen Germiyan Kent adlı taşeron şirket, hesabına yatırılan 650 bin lirayla birlikte ortadan kayboldu. Şirketin yaklaşık 200 taşeron temizlik işçisi mağdur oldu.

AKP iktidarının "taşerona kadro" yalanı devam ederken, kimi kurumlarda taşeron işçileri kadroya alınmadığı gibi taşeron firmaların yolsuzluklarının bedelini de bu işçiler ödüyor. Bunun son örneklerinden biri İzmir'de yaşandı.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklı yapısı ileri sürülerek kadro kapsamı dışı bırakılan ve başvuruları geri çevrilen İZBAN'da 200 taşeron temizlik şirketi işçisi mağdur etti.

Doğrudan temin yoluyla son temizlik işleri ihalesi verilen Germiyan Kent isimli taşeron şirket, işçilerin maaşları ile birlikte ortadan kayboldu. Edinilen bilgilere göre İZBAN yönetimi geçtiğimiz hafta başı şirketin hesabına içinde işçilerin maaşlarının da bulunduğu 650 bin TL para yatırdı ancak beş günlük süreçte bu para işçilere ulaştırılmadı. Şirket yönetimi hesaplarına bloke konulmuş olmasını ileri sürse de bu iddia işçiler tarafından inandırıcı bulunmuyor.

Şirketin ihalesi ise 15 Nisan itibari ile sonlanıyor. İhale bir aylığına başka bir şirkete verildi. Üst işveren olarak İZBAN yönetiminin bu parayı işçilere ödeme zorunluluğu bulunuyor. Şirketin yatırmış olduğu teminat ise işçilerin tamamının maaşını karşılamaktan çok uzak. Konuyla ilgili aradığımız Germiyan Kent şirketinin yetkilisi konuşmak istemediğini dile getirdi. İZBAN'dan da bir açıklama yapılmadı.

Genel İş sendikası üyesi Bülent Gül, çalışma koşullarının zor olmasına rağmen maaşlarını zamanında alamadıklarını belirtti. Gül, "Emeğimize yazık. Hakkımız olan para yeniyor. Kimse ses çıkarmıyor. Yetkililer bizi toplayıp herhangi bir bilgilendirme de yapmıyorlar. Bu nedenle sesimizi duyurmak istiyoruz. Haklarımız gasp ediliyor ve asıl parayı taşeron şirketler kazanıyor. Elektriğimiz kesiliyor, eşimize bile kendinizi anlatamıyoruz. Aile düzenimiz alt üst olmuş durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve TCDD yetkilileri sesimizi duysun ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.