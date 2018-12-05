İZBAN'da greve beş gün kaldı: Pazartesi raylarda hayat duracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD tarafından işletilen ve İzmir'i kuzey-güney güzergahında birleştiren kent için hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'da 10 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te grev başlıyor. TKP İzmir İl Örgütü, kentin dört bir yanında dağıttığı bildirilerle, İzmir halkını İZBAN işçisinin haklı mücadelesinin yanında yer almaya çağırdı.

İzmir'i kuzey-güney güzergahında birleştiren ve 342 işçinin hizmet verdiği kent içi hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'da greve beş gün kaldı. Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, geçen hafta yaptığı açıklamada 10 Aralık saat 05.00 itibariyle İzmir Banliyö Sistemi A.Ş.'de (İZBAN) greve gidileceğini açıklamıştı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz 2018 tarihinden bu yana İZBAN'da devam eden ancak herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde, yasal sürenin tamamının barışçıl yollardan anlaşmak üzere kullanıldığı belirtilerek, şu açıklama yapılmıştı: "Geçinebilecek bir ücret almak için yasal hakkımız olan grev süresince arkadaşlarımızın ücret almayacaklarını, grevin bir anlamda işsizlik olduğunu ve hiç istemediğimiz halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Aldığımız grev kararını 10 Aralık 2018 tarihinde saat 05.00'ten itibaren uygulamaya başlayacağız."

TKP: İZMİR HALKI, İZBAN İŞÇİSİNİN HAKLI MÜCADELESİNİN YANINDA DURMALI

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, hazırladığı bildirileri kentin dört bir yanında vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

İzmir halkını, İZBAN işçisinin haklı mücadelesinin yanında durmaya davet eden bildiride, "İZBAN işçisinin yanında durmalı ve bu grevin son derece meşru olduğunu herkese anlatmalıyız. Sadece haklarına sahip çıkanların memleketlerine sahip çıkabileceğini bir an bile unutmamalıyız" denildi.

TKP'nin açıklaması şöyle: