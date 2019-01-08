İZBAN'da grev yasağına DİSK'ten tepki: Grev haktır, yasaklanamaz

DİSK Yönetim Kurulu adına genel başkan Arzu Çerkezoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yasaklanan İZBAN grevi ile ilgili bir açıklama yaptı.

İşçilerin hak taleplerini tehdit olarak gören grev yasakçılarına karşı işçi sınıfının dayanışması gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, "Olağanüstü Hal’in ardından 'normalleşen' Türkiye değil, grev yasakları olmuştur" dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılından beri sayısı gittikçe artan, OHAL’in ilan edildiği 2016 Temmuz ayından bu yana neredeyse her grev için uygulanan ve erteleme adı altında verilen yasak kararları arasına İZBAN grevi de eklendi. İZBAN işçilerinin yirmi dokuz gündür sürdürdüğü grev, Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir karar ile yasaklandı.

2002’den bu yana yasaklanan 16. grev olan İZBAN’da 343 işçi grevdeydi. Bu yasakla birlikte AKP hükümetleri döneminde toplam 193 bin işçinin grevi yasaklanmış oldu.

Henüz geçtiğimiz günlerde “Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerin haklarını almalarını bir kez daha engellemiş, işçinin ekmeğine el uzatmıştır.

“OHAL’i grev tehdidi olan yere müdahale için kullanıyoruz” diyen Erdoğan, OHAL kalkmış olmasına rağmen grev yasaklarını sürdürmekte, ülkemizde demokrasinin ve hukukun son kırıntılarını da çiğnemektedir. Olağanüstü Hal’in ardından “normalleşen” Türkiye değil, grev yasakları olmuştur. Grev yasaklarının amacı işçinin evine götüreceği ekmeği işverenin insafına bırakmaktır.

İşçilerin hak talebini “tehdit” olarak gören ve yalnızca patronların karını düşünen grev yasakçılarına ve grev yasaklarına karşı işçi sınıfının birliğini ve dayanışmasını yükseltiyoruz.