İZBAN işçilerinden videolu yanıt: Her ay bu rakamları bankamatikte göreceksek...

İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde işveren, ortalama yüzde 26 oranında yaptığı zam önerisini, işçilerin greve devam etme kararı sonrası geri çekti. İşçiler, İZBAN yönetiminin yalan söylediğini belirterek, 'Bu önerdikleri rakamları eksiksiz her ay bankamatikte göreceksek anlaşmaya hazırız' dedi.

İZBAN yönetiminden yapılan açıklamada, 17 gündür süren grevin "hemen sonlandırılması" şartıyla ve ilk öneriye göre 4 puanlık artışla ortalama yüzde 26 zam önerisinde bulunulduğu ancak Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı verdiği ifade edildi. İZBAN yönetimi, teklifi geri çektiğini açıkladı.

İZBAN'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

İZBAN İŞÇİLERİNDEN VİDEOLU YANIT

Demiryol-İş Sendikası İZBAN işyeri temsilcisi Ahmet Güler, hazırladığı videolu yanıtta İzmir kamuoyuna seslendi. İZBAN yönetiminin yalan söylediğini ifade eden Güler, "Eğer İZBAN yönetiminin açıkladığı bu rakamlar her ay bankamatiğe eksiksiz yatacaksa anlaşmaya hazırız" dedi.

Güler'in açıklamaları şöyle: