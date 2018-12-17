İZBAN grevi sekizinci günü geride bıraktı: İşçiler bordrolarını sergiliyor

İzmir'deki İZBAN işçilerinin grevi sekizinci günü geride bıraktı. İZBAN işvereninin işçileri töhmet altında bırakan algı operasyonuna karşı işçilerden bir hamle daha geldi. İşçiler, bordrolarını büyüterek İZBAN binasının duvarlarına astılar.

İzmir'de 10 Aralık tarihinde başlayan İZBAN grevi sekizinci günü geride bıraktı.

İzmir'in kent içi banliyo sistemi İZBAN'da 10 Aralık günü 342 işçi anayasal haklarını kullanarak greve başlamıştı.

İZBAN işvereninin, işçilerin yüksek maaşlar aldığı yönündeki algı operasyonuna karşı işçiler bugün bir hamle daha gerçekleştirerek, resmi bordrolarını sergilemeye başladılar. Bordrolarını büyüterek çıktı alan işçiler, İZBAN istasyonunun duvarlarına astılar. Ceplerine giren net maaşları gösteren bordroları İzmir kamuoyuyla paylaşan işçiler, İZBAN işvereninin kendilerini töhmet altında bırakan açıklamalrına bu şekilde bir yanıt vermiş oldular.

Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir şube başkanı Hüseyin Eryüz, daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "

"Şu anda 1878 TL net ücret alan makinistimiz de var; bu rakama ikramiyeler, yakacak, iş güçlüğü tazminatı, asgari geçim indirimi dahil. Yani yan gelirler dahil olmak üzere 1878 TL alan makinistimiz var. En kabadayısı da 2250 ile 2400 arasında ücret alan üyelerimiz var. Onlar da evli, çocuklu olup da yan tazminatları alanlar. 2010’da işe başlamış, en eski işçilerden, tekniker olan, iş risklerini yüksekten alan işçiler bunlar. Hepsi değil yani… Yani aldıkları ücret, en düşük memur maaşından daha düşük."