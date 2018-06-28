İtalyan marksist Domenico Losurdo hayatını kaybetti

İtalya'nın önemli marksist düşünürlerinden Domenico Losurdo hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Losurdo, Urbino Üniversitesi'nde felsefe profesörüydü.

İtalya'nın önemli marksist tarihçilerinden Domenico Losurdo 77 yaşında hayatını kaybetti. Urbino Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Losurdo, Uluslararası Marx-Hegel Diyalektik Düşünce Topluluğu'nun da başkanıydı. Düşünürün kitapları arasında “Hegel ve Alman Mirası. Devrim ile Gericilik Arasında Ulusal Sorun ve Felsefe” (1989), “Heidegger ve Savaş İdeolojisi” (1995), “Antonio Gramsci’nin Marksizmi. Ütopyadan Eleştirel Komünizme” (2000) yer alıyordu.

Losurdo'nun "Köktendincilik Nedir?" başlıklı kitabı Selin Dingiloğlu tarafından, "Liberalizmin Karşı Tarihi" de Uğur Gezen tarafından Türkçeye çevrilmişti.