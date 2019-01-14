Isuzu’da faaliyet kısmen duruyor: Haftada üç gün çalışılacak

Gebze'de bin işçinin çalıştığı Anadolu Isuzu'nun kamyon ve otobüs fabrikasının kısa çalışma ödeneği başvurusu kabul edildi. Fabrikada artık haftada üç gün çalışılacak.

Gebze’de faaliyet yürüten ve yaklaşık bin işçinin çalıştığı Anadolu Isuzu kamyon ve otobüs fabrikasının kısa çalışma ödeneği için başvurusu Bakanlık tarafından kabul edildi. Şirket Ocak-Nisan ayları içinde kısa çalışma yapacak.

Fabrikada çalışma haftada üç gün yapılacak, kalan günler çalışma yapılmayacak.

Durumu KAP’a bildiren şirket, Nisan ayına kadar sürecek olan kısa çalışma düzenini duyurmuş oldu.

Patronların Ensesindeyiz ağının sitesinde yer alan habere göre, kısa çalışma ödeneği başvurusu geçtiğimiz hafta kabul edilen şirkette 2019 yılının son aylarında yaklaşık 30 işçi işten çıkarılmıştı. Aynı dönemde fabrikanın Kamyon üretim hatları durdurulmuş, çalışan içşiler otobüs üretimi başta olmak üzere diğer bölümlere kaydırılmıştı.

Nisan ayına kadar devam edecek kısa çalışma uygulamasıyla işçiler çalıştıkları günlerin ücretini Isuzu patronundan, diğer günlerin ücretlerinin işsizlik sigortası ödeneği kadar kısmını ise işsizlik sigortası fonundan alacaklar. Aldıkları ücret, işsiz kaldıkları takdirde alacakları işsizlik ödeneğine mahsup edilecek.

TKP Emek Merkezi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, kısa çalışma uygulamasının 2019 yılı itibariyle artacağını vurgulayarak bu işyerlerindeki işçilerin hakları konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmıştı.