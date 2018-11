İşten çıkarılan Makro işçileri: ‘İçerideki zulümden kimsenin haberi yok’

Samsun'da süpermarket tekeli Migros'a devredildikten sonra işten çıkarılan ve yasal hakları ödenmeyen Makro Market işçileri bugün bir yürüyüş düzenledi. Hiçbir hakları ödenmeyen direnişçi işçiler, Samsun’daki Makro Market şubelerinin önünde protesto eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Samsun Makro Market mağduru işçiler hakları için bugün yine sokağa çıktı. Samsun halkının destek verdiği ve demokratik kitle örgütlerinin katıldığı eylemde işçiler Süleymaniye Geçidi’nden Gazi Makro Market önüne sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdiler. Makro Market önünde Emniyet'in yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlenirken işçiler ağızlarını bantlayıp oturma eylemi yaptılar.

İşçiler adına konuşan Hasan Kaya, 380 işçinin haksız gerekçelerle ve tazminatları ödenmeden işten çıkarıldığını belirterek, “Evine odun, kömür alamayan, çevresinden aldığı borç paralarla çocuklarını okula gönderen arkadaşlarımız var. Bizim davamız ekmek davası… Haklı davamızda boyun eğmediğimiz için bu eylemleri yapıyoruz. Üç aydır eylem yapıyoruz ama Meclisteki hiçbir siyasi lider bize sahip çıkmıyor. Halkın Makro Market’ten alışveriş yapmamasını istiyoruz. Burada Makro olarak görünen firma Taze Market’tir. Maliyenin bu marketi mühürlemesi gerek. Burada yasadışı satış işlemi yapılıyor” dedi. Çocuğuna harçlık veremediği için bir babanın intihar ettiğini basından okuduklarını söyleyen Kaya, “Bizden bir işçinin de intihar mı etmesi gerek?” diye tepki gösterdi.

'12 SAAT MESAİ, SIFIR ÜCRET'

Hasan Kaya, Atakum mağazasının iki ay önce, Türk-İş mağazası bir ay önce kapatıldığını söyleyerek sıranın bu mağazaya geldiğini ifade etti. Kaya şöyle konuştu: “Burada çalışan arkadaşlarımızla bizim hiçbir alıp veremediğimiz yok. İçeride yaşanan zulümden de kimsenin haberi yok. 8 saat yerine işçileri 12 saat çalıştırıyorlar, hiçbir mesaimizi de vermiyorlardı. Çalışma Bakanlığı’ndan denetlemeye gelecekleri zaman Makro Market bunu önceden bildiği için işçilerin hepsini yemekhaneye toplayıp ‘Çalışma Bakanlığı’ndan müfettiş gelecek, on soru soruyorlar, çalışma mesaisine uyuyor musunuz, haklarınız gasp ediliyor mu, yemek molanız var mı diye size sorduklarında 8 saat çalışıyoruz, yemek molalarımızı kullanıyoruz, hiçbir haksızlığa uğramıyoruz diyeceksiniz’ diyorlardı. Bunların tersini söylediğimiz an ertesi gün iş çıkışımız verilirdi. Şu an içeride çalışan arkadaşlarımız da aynı mağduriyeti yaşıyor.”

Eyleme katılan Emekli-Sen Şube Başkanı Tacettin Aydın, mağdur edilen işçilerle dayanışmalarını dile getirdi. Aydın konuşmasında şunları söyledi: “Bugün ülkemiz işverenler açısından dikensiz bir gül bahçesine, çalışanlar için de tam bir cehenneme çevrilmiştir. Eğer bugün işverenler korunmasaydı, bu iletme faaliyetine devam edip kendi işçisinin en temel haklarını, kıdem, ihbar tazminatlarını ve kullanmadıkları yıllık izin haklarını dahi vermeden kapı önüne koyabiliyorsa, yeni işçiler alıp faaliyetine devam ediyorsa burada kesinlikle bir hukuksuzluk var demektir. Bugün ülkemizde bir işçinin hangi kurallar çerçevesinde işten çıkarılacağı bellidir. İşçilerin bu hukuksuzluğa itirazını destekliyoruz, Samsun kamuoyunu da içilerle dayanışmaya davet ediyoruz.”

Emniyet'in caydırıcı olmak amacıyla aldığı önemlere rağmen işçilerin eylemine Samsun halkı yoğun ilgi gösterdi. Makro Market işçileri 15-16-17 Kasım tarihlerinde kuracakları imza standının duyurusunu yaparak eylemlerini sonlandırdılar.