İşten atılan TÜVTÜRK işçilerinden eylem

Eskişehir'deki istasyon önünde buluşan TÜVTÜRK araç muayene istasyonu çalışanları, sendikalı oldukları için 15 emekçinin işten atılmasına tepki gösterdi.

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında çalışan 15 işçi, DİSK Nakliyat-İş'e üye oldukları gerekçesiyle işten atıldı.

Yaşanan işçi kıyımına tepki gösteren emekçiler, Eskişehir TÜVTÜRK araç muayene istasyonu önünde eylem yaptı.

Eylemde işçiler tepkilerini dile getirirken, emekçiler adına basın açıklamasını DİSK Birleşik Metal-İş Şube Başkanı Ahmet Arı okudu.

İşçilerin hak, hukuk ve yasa tanınmadan işten atıldığı ifade edilen açıklamada, yapılanın suç olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Siz patronlar Eskişehir'i köle pazarı, TÜVTÜRK işçisini de köle mi sandınız? Yaptığınız hesap yanlıştır. Sizi doğru hesap yapmaya, işçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkını tanımaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dokuzu Eskişehir'deki istasyonda altısı da başka istasyonlarda çalışırken sendikaya üye olan işçiler önce istifaya zorlanmış, patronun zorbalığını kabul etmeyince de işten atılmıştı.