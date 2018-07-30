İşten atılan sendikalı işçilere 12 maaş tazminat, patrona hapis

Adıyaman’da 2010 yılında sendikalı oldukları için işten atılan işçilere kazandıkları işe iade davası neticesinde 12 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat ödendi. Patrona ise 'sendikal hakların kullanmasını engelleme' suçundan 77 kez 5 ay hapis cezası verildi.

Adıyaman’da 2010 yılında sendikalı olmak istedikleri için işten atılan işçiler, açtıkları işe iade davasında 12 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat kazanırken, patrona da “sendikal hakların kullanmasını engelleme” suçundan 77 kez 5 ay hapis cezası verildi.

Çalıştıkları tekstil fabrikasında Öz İplik İş Sendikası ile örgütlenmek isteyen 128 işçi, sendikaya üye olmak istedikleri için işten çıkarılmıştı. Yasal haklarını kullanan işçilerin sendikal tazminat talebiyle açtıkları işe iade davası kazanımla sonuçlandı. Kazanımın ardınan daha önce dava açmayan işçiler de başvuruda bulundular.

İşçileri işten atan patrona ise açılan ceza davasında süren beş yıllık yargılamanın sonucunda Adıyaman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 77 işçinin “Sendikal haklarını kullanmasını engelleme” suçundan işvereni 77 kez 5 ay hapis cezasına çarptırdı ancak cezanın ertelenmesine hükmetti.

Geçtiğimiz hafta da Kibar Holding'e ait çelik üreticisi Posco Assan'ın Kocaeli’ndeki fabrikasında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan 105 işçi açtıkları işe iade davasını kazanmıştı.