İşte işin gerçeği: Domates, biber, patates, soğan neden pahalı?

Türkiye sebze-meyvedeki pahalılığı konuşurken, AKP iktidarı biraz da seçime yönelik çeşitli önlemler alıyor, tanzim satış uygulamaları başlatıyor. Peki, domates, biber, patates, soğandaki pahalılığı kim yarattı, fiyatlar neden fahiş? Bunu görebilmek için AKP'nin 17 yıllık uygulamalarına dikkatle bakmak gerekiyor: Köylerin mahalleye çevrilmesi, tarımsal toprakların betona dönüştürülmesi, üretici çiftçilerin işçileştirilmesi ve daha pek çok neden...

Türkiye'nin gündeminde çarşı-pazardaki pahalılık var.

Sebze-meyve başta olmak üzere temel gıda maddeleri el yakıyor.

AKP iktidarı da, biraz da yerel seçim sürecini göz önünde bulundurarak, iki buçuk aylığına "tanzim satış" çadırları kuruyor.

Ancak sorun büyük. Tanzim satışla giderilebilecek bir sorun değil. Çünkü sorunun kökü derinde: Emperyalizmin onlarca yıllık, AKP iktidarının da 17 yıllık uygulamalarına dikkatle bakıldığında, sorunun nedeni gayet net bir şekilde görülebiliyor.

Tarım topraklarının talan edilmesi; Belçika’nın yüzölçümü kadar tarım toprağın yol, enerji, turizm, ticaret, konut alanı haline çevrilmesi; 16 bin köyün bir günde mahalleye dönüştürülerek çiftçilerin kentleri yönetmek üzere konulmuş kurallara uyarak tarım yapmaya mahkum edilmesi; üreticilere tarım desteğinin verilmemesi; çiftçilerin borç yüküne boğulması; topraklarını bırakıp büyük fabrikalarda işçilik yapmaya başlamaları ve daha pek çok neden...

soL yazarı Kadir Sev bugünkü köşesinde, çarşı-pazarda el yakan fiyatların, insanların açlığa mahkum edilmesinin kökü derinde olan nedenlerini irdeledi.

Kadir Sev'in "Tarımda kapitalistleşme kök salıyor" başlıklı yazısını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz: