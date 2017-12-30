İşte asgari ücret zammının görülmeyen yüzü!

Türkiye'de asgari ücret artık bin 603 TL oldu... AKP, açıklanan zammın ne kadar yüksek olduğunu anlatırken, işte gerçekler...

İşçi düşmanı, patron partisi AKP, milyonlarca işçinin talebini bir kez daha hiçe saydı ve asgari ücreti bin 603 TL olarak açıkladı.

Bu kararın hemen ardından tüm AKP'liler yapılan zammın ne kadar "iyi" olduğunu anlatmaya başladı.

AKP'nin asgari ücret yalanları sürerken, basit gerçekleri bir kez daha hatırlatalım...

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 567 TL. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 105 TL.

Tek başına yaşayan bir emekçinin aylık yaşama maliyeti ise bin 948 TL.

Bu veriler Türk-İş'in Kasım 2017'de hazırladığı raporda yer alıyor. Ancak AKP Ocak ayından itibaren neredeyse her şeye zam yaptığı için, emekçilerin açlık ve yoksulluk sınırı bu rakamların daha da üzerine çıkacak.

İŞÇİLER GERÇEKTEN ZAM ALACAK MI?

AKP'nin yaptığı bu komik zam, aslında emekçinin cebine bile girmeyecek...

Şu ana kadar açıklanan ve bilinen zamların sadece küçük bir bölümüne şu haberde yer verilmişti:

ENFLASYON OYUNU NE OLACAK?

AKP'nin Çalışma Bakanı Julide Sarıeloğlu, dün asgari ücreti açıklarken, "Brüt olarak 2 bin 29 lira, net olarak asgari ücretimiz bin 603 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon oranının üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız" dedi.

Oysa soL, kısa süre önce yaptığı bir haberde, AKP'nin enflasyon oranını kasıtlı olarak düşük gösterdiğini ortaya koymuştu. AKP rakamlarda yaptığı oynamalarla büyüme verilerini yüksek göstermiş, emekçilerin alacağı zammı belirleyen enflasyonu ise düşürmüştü.

MİLYONLAR KAZANAN FUTBOLCUYA DEĞİL, ASGARİ ÜCRETLİYE VERGİ

Milyonlarca lira kazanan futbolculara uygulanan vergi kıyağı düzenlemesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde iki yıl daha uzatılmıştı.

Düzenlemeyle birlikte futbolcular asgari ücret alan emekçilerden daha düşük oranda vergi vermeye devam edecek.

Asgari ücretli emekçinin ödediği vergiler ise şöyle: