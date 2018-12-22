İstanbul’da krize karşı miting: Faturayı ödemeyeceğiz

KESK, DİSK, TTB, TMMOB tarafından ‘Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele’ sloganıyla düzenlenen miting için binlerce kişi Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi.

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tarafından İstanbul’da krize karşı düzenlenen ’Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele’ mitingi Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapıldı.

İncirli Caddesi üzerinde kortejler oluşturarak meydana yürüyen sendika ve oda üyeleri "Yaşasın sınıf dayanışması", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Fabrikalar, bankalar devletin, devlet işçinin", "Asgari değil insani ücret" sloganları attı.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen tarafından okunan ortak açıklamada “Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ülkeyi yönetenler ‘En kötüsü geride kaldı, Ekonomi tıkırında, her şey yolunda’ nutukları atmaya devam ediyor. Ancak halkın yüzde 99’u olarak bizim için yaşadığımız gerçek değişmedi” denildi.

İktidarın krizin faturasını işçi sınıfına, emekçilere, yoksul halk kesimlerine çıkartmayı hedeflediği belirtilen açıklamada “Sadece yükü bizim sırtımıza yıkmakla kalmayıp krizi emeğe, doğaya yönelik saldırıların fırsatı haline getiriyorlar. Bunun için ülkeyi uçurumun eşiğine getiren neoliberal politikalara daha çok sarılıyorlar” ifadesine yer verildi.

Kıdem tazminatının, iş güvencesinin, kamusal emeklilik ve sosyal güvenlik hakkının yok edilme planlarının yapıldığına dikkat çekilen açıklamada “Bizler, bu ülkenin işçileri, emekçileri, emeklileri, köylüleri, dar gelirliler olarak gelir dağılımı ve vergi adaletsizliğiyle, yoksullaşmayla, iş cinayetleriyle, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerin ticarileşmesiyle, fabrikalarımızın satılmasıyla büyük bedeller ödedik. İşimizden, ekmeğimizden, canımızdan fazlası ile fedakârlıkta bulunduk. Dolayısıyla bizim bu düzene borcumuz yok. Tam tersine yıllardır hep kaybedenler olarak alacağımız var” denildi.

Sendikal örgütlenmenin engellendiği, onbinlerce kamu emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen yüksek kâr oranlarını paylaşmayanların bugün zararlarını ve borçlarını emekçilerin sırtına yıkmasının kabul edilmeyeceği ifade edilen açıklamada talepler şöyle sıralandı:

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