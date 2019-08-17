İstanbul’da genç işçi cinayeti: Ehliyetsiz olarak servise çıkarıldı, TIR’ın altında kaldı

İstanbul Arnavutköy’de bir dürümcüde çalışan 16 yaşındaki Burak Demir ehliyeti olmadığı halde motosikletle servise gönderildi ve bir TIR’ın altında kalarak yaşamını yitirdi. Genç işçi statüsündeki Demir'in çalıştırılması için ailesinden gerekli muvafakatnamenin de alınmadığı öğrenildi.

soL - Haber Merkezi