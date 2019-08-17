İstanbul’da genç işçi cinayeti: Ehliyetsiz olarak servise çıkarıldı, TIR’ın altında kaldı

İstanbul’da bir dürümcüde çalışan 16 yaşındaki Burak Demir, ehliyeti olmadığı halde bugünkü kuvvetli yağışta motorsikletle servise gönderildi.
Arnavutköy-Haraççı yolunda orta şeritte seyir halindeyken sağ şeritten çıkan bir dolmuşun çarpması sonucu sol şeride savrulan Demir, bir TIR’ın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Demir’in bazı haber ajanslarındaki haberlerde belirtildiğinin aksine 18 yaşında değil 16 yaşında olduğu öğrenildi.
Yasal tanımlamaya göre “genç işçi” statüsündeki Demir’in gerekli olan aile muvafakatnamesi olmaksızın çalıştırıldığı da ortaya çıktı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Burak Demir’in cansız bedeni, sağlık ekipleri ve polisin incelemelerinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Burak Demir’in cenazesi, yarın öğle namazının ardından Sancaktepe Camii’nden kaldırılarak Arnavutköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.