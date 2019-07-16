İstanbul'da iş cinayeti: Yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

İstanbul Emlak Konut Tual Bahçe Kent Projesi'nin şantiyesinde elektrikçi olarak çalışan 57 yaşındaki Vahdettin Çelik, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

İstanbul Başakşehir'de, Emlak Konut Tual Bahçe Kent Projesi'nin şantiyesinde elektrikçi olarak çalışan 57 yaşındaki Vahdettin Çelik, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Olayın dün öğlen saatlerinde 14.30'da gerçekleştiğini anlatan Çelik'in iş arkadaşları, Çelik'in bir ekipten diğer ekibe transfer edildiği sırada yerine geçerken düştüğünü, cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşıldığını aktardı.

Yüklenici firmanın Dağ Mühendislik, elektrik firmasının ise Meciaz Elektrik olduğu şantiyede çalışan işçiler, olayın üzerinin örtülmemesini talep etti.