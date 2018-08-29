İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp'ta eylem: Performans maaşlarımız derhal ödensin

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki sağlık emekçilerinin performans ücretlerinin üç aydır ödenmemesi üzerine, emekçiler bugün seslerini kamuoyuna duyurmak üzere sokağa çıktı. İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın çağrısıyla Çapa'da basın açıklaması düzenleyen sağlık emekçileri 'Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlerimiz devam edecek' dedi.

Haber Merkezi