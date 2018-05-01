İstanbul Maltepe'de kitlesel 1 Mayıs

İstanbul Maltepe'de on binlerce işçi 1 Mayıs için toplandı.

Güncelleme (14:40) Genco Erkal kürsüde, Nazım Hikmet'in "Bu memleket bizim" şiirini okudu.

Güncelleme (14:35) TKP korteji alana girdi.

Güncelleme (14:00) Alan hep birlikte Enternasyonal Marşı'nı söyledi. DİSK adına Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu konuşuyor. Çerkezoğlu "Bu alanı dolduranlar baskıya sömürüye karşı çıkanlardır. 1 ay sonra seçimlerde demokrasinin son kırıntılarını yok etmek isteyenlere karşı bu 1 Mayıs tarihe not düşmüştür. Erdoğan'ı emekçiler durduracak. Seçeneksiz değiliz, Haziran isyanından, Haziran seçimlerinden, Adalet Yürüyüşü'nden biliyoruz" dedi.

Güncelleme (13:45) Alana girişler devam ederken miting başladı. 1977, 1989, 1996 yıllarında 1 Mayıs'ta ve Suruç'ta katledilenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Güncelleme (13:30) Kürsüden alana giriş yapan kortejler selamlandı. Alana girişler henüz sürüyor. Miting başlıyor...

Güncelleme (13:00) İstanbul Maltepe'deki 1 Mayıs organizasyonuna göre üç ayrı koldan miting alanına yürüyen kortejler alana giriş yapıyor. Turgut Özal Sahil Bulvarı, Feyzullah Caddesi ve İdealtepe yönünde toplanan sendika, siyasi parti, demokratik kitle örgütü kortejlerinde on binlerce işçi yürüyor. Miting alanında Enternasyonal Marşı çalıyor.

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