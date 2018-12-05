İstanbul Havalimanı işçileri bugün hakim karşısında

İstanbul Havalimanı şantiyesindeki insanlık dışı çalışma ve barınma koşullarına karşı 14 Eylül'de eylem yapan ve ertesi günü gözaltına alınan işçilerden haklarında dava açılan 31'i tutuklu olmak üzere 62 işçinin duruşması bugün gerçekleşiyor.

İstanbul Havalimanı şantiyesindeki kötü çalışma ve barınma koşulları ile iş cinayetlerine karşı eylem yaptıkları için 31'i tutuklu 62 işçinin davası, bugün Gaziosmanpaşa Adliyesinde görülmeye başlandı.

İstanbul Havalimanı inşaatında kötü çalışma ve barınma koşullarına karşı 14 Eylül'e eylem yaptıkları için tutuklanan işçilerin ilk duruşması bugün görülüyor. İşçi yakınları duruşma öncesi adliye önünde, "Tutuklu işçiler serbest bırakılsın" pankartı açarak bir açıklama yaptı.

"İşçiler değil patronlar yargılansın", "İş kazası değil iş cinayeti" sloganlarının atıldığı açıklamaya işçilerin ailelerinin yanı sıra çeşitli sendikaların temsilcileri ile bazı milletvekilleri katıldı.

Şantiyede eylemdeki işçilere hitaben yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanan DİSK/Dev Yapı İş Başkanı Özgür Karabulut'un sendikası adına, aynı sendikadan Cemal Özer adliye önünde açıklamada bulundu. Daha önce üçüncü havalimanı şantiyesinde çalıştığını ve iş cinayetlerin açıklanan sayılardan çok daha fazla olduğunu vurgulayan Özer, "İnşaat işçisi ya topluca öldüğünde ya da direndiğinde gündem olur, biz ölmek istemiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan üçüncü havalimanı işçilerinin yargılandığı duruşma için adliyeye girmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından engellendi. Her işçi adına aileden bir bireyin alındığı duruşmaya, "savcılık kararı var" denilerek alınmayan gazeteciler avukatların itirazları üzerine alındı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İşçilerin talepleri yasa dışı sayıldı: İddianamede Akpınar Kampı’nda yaklaşık 2.000 kişilik bir grubun “çalışma şartları bahanesiyle” toplandığı ve iş yavaşlatma, işe gitmeme, işe gidenleri engelleme şeklinde eylem yaptıkları ve bu eylemlerin yasal olmadığı savunuldu.

İddianamede Akpınar Kampı’nda yaklaşık 2.000 kişilik bir grubun “çalışma şartları bahanesiyle” toplandığı ve iş yavaşlatma, işe gitmeme, işe gidenleri engelleme şeklinde eylem yaptıkları ve bu eylemlerin yasal olmadığı savunuldu.

Kalabalığı yönlendirdiler: İddianamede adı geçen kişilerin, bu eylem sırasında aktif olarak gösteri yürüyüşlerinde yer aldıkları ve toplanan kalabalığı yönlendirdikleri, iş sahasına gitmeye çalışan servisleri ve işçileri zorla durdurarak çalışmalarına engel oldukları, orada bulunan işçileri eyleme katılmaya zorladıkları iddia edildi.

İddianamede adı geçen kişilerin, bu eylem sırasında aktif olarak gösteri yürüyüşlerinde yer aldıkları ve toplanan kalabalığı yönlendirdikleri, iş sahasına gitmeye çalışan servisleri ve işçileri zorla durdurarak çalışmalarına engel oldukları, orada bulunan işçileri eyleme katılmaya zorladıkları iddia edildi. Jandarma saldırısına direndiler: İşçilerin, iş sahasında kendilerine müdahale etmeye çalışan askeri araca baret ve sopa atarak zarar verdikleri, kendilerine müdahale etmeye çalışan kolluk güçlerine aktif şekilde direndikleri, jandarma aracının önüne geçerek müdahaleyi engellemeye çalıştıkları öne sürüldü.

İşçilerin, iş sahasında kendilerine müdahale etmeye çalışan askeri araca baret ve sopa atarak zarar verdikleri, kendilerine müdahale etmeye çalışan kolluk güçlerine aktif şekilde direndikleri, jandarma aracının önüne geçerek müdahaleyi engellemeye çalıştıkları öne sürüldü. Slogan attılar: İşçilerin, yatakhane baskınları sırasında slogan atmalarına iddianamede yer verildi.

İşçilerin, yatakhane baskınları sırasında slogan atmalarına iddianamede yer verildi. WhatsApp grubu kurdular: İşçilerin kendi aralarında iletişim kurmak için oluşturdukları WhatsApp grubu da iddianamede suç sayıldı.

NE OLMUŞTU?

Adı sıklıkla iş cinayetleri ile gündeme gelen üçüncü havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler, koşullarının insanileştirilmesi için bir eylem başlattı. İşçiler tarafından 15 maddeden oluşan talep listesi hazırlanırken, listede işçi ve formenlerin aynı yemekhanede yemek yemeleri, işçi kıyafetlerinin verilmesi, eyleme katılan işçilerin işten atılmaması gibi taleplere yer verildi.

Eylemler devam ederken 14 Eylül'de polis ve jandarma, Akpınar yerleşkesine girerek biber gazıyla işçilere saldırdı. 15 Eylül’de ise sabaha karşı işçilerin kaldıkları koğuşlara, kapıları kırılarak baskın düzenlendi. 500’ün üzerinde işçi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan işçi ve sendika yöneticilerinin 24’ü tutuklanırken, bu sayı daha sonra 31’e ulaştı.