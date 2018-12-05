İstanbul Havalimanı işçileri bugün hakim karşısında

İstanbul Havalimanı şantiyesindeki kötü çalışma ve barınma koşulları ile iş cinayetlerine karşı eylem yaptıkları için 31'i tutuklu 62 işçinin davası, bugün Gaziosmanpaşa Adliyesinde görülmeye başlandı.
İstanbul Havalimanı inşaatında kötü çalışma ve barınma koşullarına karşı 14 Eylül'e eylem yaptıkları için tutuklanan işçilerin ilk duruşması bugün görülüyor. İşçi yakınları duruşma öncesi adliye önünde, "Tutuklu işçiler serbest bırakılsın" pankartı açarak bir açıklama yaptı.
"İşçiler değil patronlar yargılansın", "İş kazası değil iş cinayeti" sloganlarının atıldığı açıklamaya işçilerin ailelerinin yanı sıra çeşitli sendikaların temsilcileri ile bazı milletvekilleri katıldı.
Şantiyede eylemdeki işçilere hitaben yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanan DİSK/Dev Yapı İş Başkanı Özgür Karabulut'un sendikası adına, aynı sendikadan Cemal Özer adliye önünde açıklamada bulundu. Daha önce üçüncü havalimanı şantiyesinde çalıştığını ve iş cinayetlerin açıklanan sayılardan çok daha fazla olduğunu vurgulayan Özer, "İnşaat işçisi ya topluca öldüğünde ya da direndiğinde gündem olur, biz ölmek istemiyoruz” diye konuştu.
Öte yandan üçüncü havalimanı işçilerinin yargılandığı duruşma için adliyeye girmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından engellendi. Her işçi adına aileden bir bireyin alındığı duruşmaya, "savcılık kararı var" denilerek alınmayan gazeteciler avukatların itirazları üzerine alındı.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
NE OLMUŞTU?
Adı sıklıkla iş cinayetleri ile gündeme gelen üçüncü havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler, koşullarının insanileştirilmesi için bir eylem başlattı. İşçiler tarafından 15 maddeden oluşan talep listesi hazırlanırken, listede işçi ve formenlerin aynı yemekhanede yemek yemeleri, işçi kıyafetlerinin verilmesi, eyleme katılan işçilerin işten atılmaması gibi taleplere yer verildi.
Eylemler devam ederken 14 Eylül'de polis ve jandarma, Akpınar yerleşkesine girerek biber gazıyla işçilere saldırdı. 15 Eylül’de ise sabaha karşı işçilerin kaldıkları koğuşlara, kapıları kırılarak baskın düzenlendi. 500’ün üzerinde işçi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan işçi ve sendika yöneticilerinin 24’ü tutuklanırken, bu sayı daha sonra 31’e ulaştı.