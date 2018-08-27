İşsizlik Sigortası Fonu’na el mi konulacak?

İşsizlik Sigortası Fonu’nun ‘Tek Hazine’ sistemine dahil edildiği ve yağmaya açıldığı haberleri son günlerde medyada yer aldı. Bilgi doğru değil, Fon, sisteme dahil edilmedi. Ancak Fon zaten yıllardır yağmalanıyor.

Son günlerde İşsizlik Sigortası Fonu’nun “Tek Hazine” sistemine katılıp katılmayacağı üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Kamuoyunda, Fon’da biriken paraların “Tek Hazine” sistemine katılıp el konulacağı gibi yanlış bir algı oluşturuldu.

Oysa Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde (CBK), İşsizlik Sigortası Fonu’nun kapsam dışı olduğu açıkça yazıyor.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’NA ZATEN EL KONUYOR

“Tek Hazine” sistemine dahil edilmiş olsaydı bile parasına el konulduğu anlamına gelmezdi. Devletin adına açılmış tek bir hesapta Fonun parası olarak dururdu. El koymaları için böyle bir yönteme gerek de yok.

Üstelik zaten el konuluyor.

Fonda biriken paraları, 2008 yılından bu yana İşsizlik Sigortası Yasası’na geçici madde ekleyip dilediklerine dağıtıyorlar. 11 milyar 500 milyon lirası GAP’a aktarıldı. Yasada borç deniyor ama bugüne değin bir kuruş tahsil edilmedi.

SOMA KATLİAMINDAN SORUMLU ŞİRKETİ FONDAN PARA AKTARILDI

Soma’daki 301 madenci kıyımından sorumlu şirkete de 80 milyon 300 bin lira aktarıldı. Bunun bir bölümü borç olsa da bugüne değin tahsil edilen para yok.

Bu işler artık CBK ile daha kolay yapılabilecek. Rahatça kullanılabilecek parayı neden “Tek Hazine” sistemine dahil etsinler?

FONDAKİ PARANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DEVLET TAHVİLİNDE

Aslına bakarsanız, fonda sanıldığı kadar para da yok. Mali tablolarında Temmuz 2018 tarihinde 123 milyar 500 milyon lira fon varlığı görülüyor. Ancak yüzde 87,96’sı ile devlet tahvili alınmış yüzde 12,4’ü mevduat hesaplarında duruyor.

Fonun 14 milyar nakit parası olduğu anlaşılıyor. Azımsanacak bir tutar değil ama harcamalarının tutarı bunu gerektiriyor.

Kalan 109 milyar lirası ile devlet tahvili alınmış. Faiz geliri de devlet tahviline yatırılıyor.

Devlet tahvili, Yurtiçi ÜFE’nin altında gelir getiriyor. Bu durum Fondaki paranın değer yitirmesine yol açıyor. 2016 yılında faiz getirisi yüzde 8,20 enflasyon yüzde 9,94; 2017 yılında yüzde 8,78 faiz geliri elde edilmiş oysa enflasyon yüzde 15,47 olmuş.

FON İŞSİZLERE DEĞİL PATRONLARA AKTARILIYOR

Fonda biriken paranın çoğu işsizlik ödeneği için değil patronlara aktarılmakta kullanılıyor.

Yeni işçi alan, proje desteğinden yararlandırılan, aktif işgücü programları olarak patronlara aktarılan paralar hep, işsizlik sigortasından ödeniyor.

2016 yılında işsizlik sigortası olarak 4 milyar 500 milyon lira ödenmiş; teşvik, işbaşı eğitim, aktif işgücü programları gibi doğrudan patronlara aktarılan paranın tutarı 7,5 milyar lira.

2017 yılında işsizlik sigortası olarak 4 milyar 900 milyar lira ödenmiş, patronlara 8 milyar 500 milyon lira aktarılmış.

Teşvik adıyla yapılan ödemelerin baş döndürücü bir hızda artması dikkat çekiyor. 2016 yılında 910 milyon; 2017 yılında 2 milyar 500 milyon; 2018 yılı Ocak-Temmuz arasında ise 4 milyar 818 milyon lira aktarılmış.

Görüldüğü üzere Fon bütçesi yıllardır yağmalanıyor. “Tek Hazine” sistemine dahil etmeleriyle yağmanın katmerleneceğini sanmayalım.