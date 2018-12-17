İşsizlik rakamları açıklandı: Yine yükseldi

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. 2018'in eylül ayında işsizlik 0,8 puanlık artış ile yüzde 11.4 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık artış ile %11,4 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile %13,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile %21,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık artış ile %11,7 olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 18,2

TÜİK'in açıkladığı dar tanımlı işsizlik yüzde 11,4 olarak açıklanırken, geniş tanımlı işsizlikte de yükseliş olduğu görülüyor.

TÜİK, son bir haftada bir saat dahi çalışılmış olsa, İŞKUR gibi resmi iş bulma kanalları kullanılmadığı durumda kişileri işsiz kabul etmiyor. Ayrıca, iş bulmaktan umudunu kesmiş ve iş aramayı bırakmış kesimler, her an işsiz kalma tehdidi altındaki düzensiz çalışan eksik istihdam edilenler ve mevsimlik çalışanlar da işsizlik hesabına dahil edilmiyor. Tüm bu kesimler göz önüne alınarak, işsizliğin düzeyini daha doğru biçimde açıklayan geniş tanımlı işsizlik hesaplanıyor.

soL'un hesaplamalarına göre, Eylül ayında geniş tanımlı işsizlik geçen aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 18,2'ye çıktı. Buna göre, işsizlerin gerçekte sayısı 6 milyon 362 bin kişiye yükseldi. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 26,1 olarak gerçekleşti.