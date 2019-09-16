İşsizlik rakamları açıklandı: 938 bin yeni işsiz

TÜİK, Haziran ayı işsizlik oranını yüzde 13 olarak açıkladı. Resmi işsiz sayısı 4 milyon 253 bine ulaşırken, 2019 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında işsizlik oranı 2,8 puanlık artışla yüzde 13 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artan resmi işsiz sayısı toplamda 4 milyon 253 bin kişiye ulaştı.

İSTİHDAM ORANI AZALDI

2019 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %46,4 oldu.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 569 bin kişi azalırken, istihdam edilenlerin %18,9'u tarım, %19,7'si sanayi, %5,7'si inşaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,7 puan arttı.

İş gücü 2019 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile %72,4, kadınlarda ise 0,1 puanlık artış ile %34,7 olarak gerçekleşti.