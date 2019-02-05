İşsizlik öldürüyor: Genç inşaat mühendisi yaşamına son verdi

Çorum'da inşaat mühendisi bir genç, işsizlik nedeniyle yaşamına son verdi.

Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, sadece işsizliğe değil ölüme de mahkum ediyor.

Çorum’da işsiz olduğu öğrenilen inşaat mühendisi 27 yaşındaki Abdullah Kaan Özbağ, park halindeki otomobilinde silahla yaşamına son verdi.

Çomar Barajı yakınlarında, park halindeki bir otomobilde, bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark eden kişiler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Abdullah Kaan Özbağ’ın öldüğünü belirledi. Tüfekle yaşamına son verdiği belirlenen Özbağ için olaydan bir gün önce yakınları tarafından karakola kayıp başvurusunda bulunulduğu da öğrenildi.

Genç mühendisin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özbağ, merkeze bağlı Mustafaçelebi köyünde toprağa verildi.