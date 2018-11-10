İşsizlik maaşına 1,2 milyon işsiz başvurdu, yarısı yararlanabildi

Bu yıl 1 milyon 200 bin kişinin işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunduğu, bu kişilerden sadece 626 binine işsizlik maaşı verildiği ortaya çıktı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kamu bankalarına kaynak aktarıldığı eleştirisini yalanlamadı, 'Kârlı işler yapıyoruz' demekle yetindi.

Hükümetin “ekonomide kriz yok” söylemine rağmen, bu yıl 1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşı almak için başvuruda bulundu. Bu kişilerden de sadece 626 binine işsizlik maaşı verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, muhalefet milletvekillerinin işçilerin işsiz kaldıklarında maaş almaları için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kamu bankalarına kaynak aktarıldığı eleştirisini yalanlamazken, “Kârlı işlemler yapıyoruz ki şu anda fonumuz 125 milyar liraya ulaştı” dedi.

27,7 MİLYAR ÖDEME

Ancak işsizlik fonunun bugüne kadar sadece 27,7 milyar lirası işsizlere verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bakan Selçuk, işsizlik sigortasında 2002-2018 döneminde yaklaşık 6 milyon 470 bin kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı bilgisini verdi.

Milletvekilleri fondan Karayolları başta olmak üzere başka yerlere kaynak aktarıldığı eleştirisini dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “gizli saklı bir operasyonla, işsizin ve çalışanların parasını kamu bankalarına aktardığınız ortaya çıktı” dedi.

BAKAN: KÂRLI İŞLER YAPIYORUZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik fonundan kamu bankalarına kaynak aktarıldığını yalanlamazken, “Fonun daha iyi değerlendirilmesi, fon gelirinin artırılmasını sağlamak amacıyla da gerektiği zaman bu fonu doğru kullanmak adına çeşitli işlemler yapılıyor. Yapılan işlemler, İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, bütün bu işlemlerin, yapılan tüm işlemlerin sonucunda kârlı işlemler yapıyoruz ki şu anda fonumuz 125 milyara ulaşmış durumda” dedi.