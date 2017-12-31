İşsizlik maaşı 2018'de ne kadar oluyor?

2018'de asgari ücrete yapılan zammın açıklanmasının ardından işsizlik maaşındaki artış da merak konusu oldu.

Asgari ücrete yapılan komik zammın ardından asgari ücret hesaplamasına bağlı bazı ücretler de artış yaşandı.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından işsizlik maaşında en düşük ücret ise 811 lira olarak hesaplandı. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.