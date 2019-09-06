İşsizlik fonu patronların cebine gitti: Patronlara 8,8 milyar, işsizsizlere 5,8 milyar lira

İŞKUR’un yayınladığı İsşizlik Sigortası Fonu raporu, mevcut paranın işsizlerden ziyade patronlara gittiğini bir kere daha ortaya koydu. Rapora göre patronlara ‘teşvik’ olarak 8,8 milyar TL ödenirken işsizlik ödeneği olarak ise 5,8 milyar TL ödendi.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan patronlara verilen ‘teşviklerin’ işsizlere verilen ödenekleri geçmesi son yıllar dikkat çekmeye başlamıştı. En son 2019 Nisan ayında tarihte ilk defa açık veren işsizlik fonundan bu yılın ilk yedi ayında patronlara verilen tutar 8,8 milyar lirayken, bu fondan işsiz kalan yurttaşların alabildiği para 5,8 milyar lirayla sınırlı kaldı.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre bu sene patronlar Ocak ayından Temmuz sonuna kadar işsizlerden 3 milyar TL daha fazla katkı aldı.

Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı Haziran ayında artarak 4 milyon 417 bin oldu.

Yılın ilk yedi ayı içerisinde patronlara 8 milyar 765 milyon TL ödendi. Bu katkının 7 milyar 92 milyon lirası “Teşvik ve Destek Ödemeleri" altında ödenirken 1,9 milyar lirası da “İşbaşı Eğitim Programları” adı altında gerçekleşti.

AKILLI YATIRIM: PATRONLAR 6,2 MİLYAR KOYDU, 8,8 MİLYAR ALDI

İşsizlik Fonu’na yüzde 2 prim ödeyen patronlar yılın ilk 7 ayında İşsizlik Sigortası Fonu için devlete toplam 6 milyar 171 milyar lira ödeme yaptı. Bunun karşılığında ise 8 milyar 765 milyar lira teşvik aldı. Patronların İşsizlik Sigortası Fonu’ndan elde ettikleri kar 2,6 milyar lira olmuş oldu.

NİSAN AYINDAN BERİ BÜTÇE AÇIĞI VERİYOR

İşsizlik Fonu’nda giderlerin hızlanarak artmasından dolayı gelir-gider arasındaki fark da 2,5 milyar liraya kadar düştü. Yılın ilk yedi ayında fonun geliri 22,4 milyar olurken gider ise 19,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aylık bazda bakıldığında Nisan ayında İşsizlik Fonu Sigortası, tarihte ilk defa bütçe açığı vermişti.