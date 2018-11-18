İSO emeklinin hakkına göz dikti: Kıdem tazminatı demode

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bugünkü haliyle kıdem tazminatının son derece “demode” bir uygulama olduğunu belirterek, Bireysel Emeklilik Sistemi modelini önerdi.

Anadolu Ajansı’na konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bugünkü haliyle kıdem tazminatının son derece “demode” bir uygulama olduğunu belirterek, “Kıdem tazminatının bugünkü halinden çıkartılıp bir zorunlu tasarrufsal modele dönüştürülmesi noktasındaki bir çaba dahi oldukça büyüktür” dedi.

‘ALTERNATİF’ EMEKLİLİK: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Mevcut emeklilik sisteminin çalışanları “mağdur” ettiğini öne süren Bahçıvan, ilan edildiği günden bu yana yüz binler emekçinin çıktığı Bireysel Emeklilik Sistemini alternatif olarak gösterdi. Bireysel emeklilikten çıkışları “anlamsız” olarak niteleyen Behçeci, şu sözleri kaydetti:

“Bugün birçok iyi niyetli üretici, sanayici, müteşebbis, girişimci hayatını kaybediyor ve onun hayatını kaybetmesiyle yanında çalışan 15-20 yıllık insanların birikimleri de heba olup gidiyor. Bu nedenle sizin çalışan olarak hayatınızın 20 senesini bir iş verene teslim etmek mi yoksa her ay bir kumbaraya gider gibi o birikimlerin orada bir tasarrufa dönüşmesi, ülke tasarrufuna katkı sağlaması mı? İster 5 sene ister 15 sene ister 25 sene… Sonra da sizin varlığınızın en azından kendi kontrolünüzde aynen bireysel emeklilik sistemine benzer bir modelde değerlendirilmesi mi? Cumhurbaşkanımız, bu çalışmayı bizzat kendi kontrolüne almış olmasıyla, umut ediyoruz ki artık bu anlamsız tartışmanın önüne bir set çekecek ve Türkiye, her yönüyle çok daha çağdaş ve çok daha fazla katkı sağlayacak bir kıdem tazminatı modelini hayata geçirecek.”

Sermayeye kaynak aktarım araçlarından biri olan Bireysel Emeklilik Sisteminden son dört ayda 85 bin 550 kişi ayrıldı. İki ayda BES'teki kaynak 918,6 milyon TL eridi.