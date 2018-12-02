İskenderun'da TKP bürosuna saldırı: Zamanlaması şaşırtmadı

İskenderun’da bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) bürosuna faşist bir grup tarafından düzenlenen saldırıda bir kişi yaralanırken, taş ve sopalarla gerçekleştirilen saldırı parti üyeleri tarafından püskürtüldü.

Bugün, İskenderun’da bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) bürosuna faşist bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Taş ve sopalarla gerçekleştirilen saldırı binada bulunan parti üyeleri tarafından püskürtülürken bir kişi de yaralandı.

Yaralanan TKP üyesinin durumunun iyi olduğunu aktaran TKP İskenderun İlçe Örgütü adına konuşan Özkan Öztaş, soL’a yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde sözlü olarak başlayan sataşmaların, bu saldırı ile yeni bir boyut kazandığını belirtti.

'SALDIRININ ZAMANLAMASI TESADÜF DEĞİL'

Türkiye’de işçi sınıfına yönelik saldırıların taşeronluğunu yapan faşistlerin bugün gerçekleştirdiği saldırının şaşırtmadığını belirten Öztaş, “Yaşanan saldırının, Türkiye Komünist Partisi’nin, İskenderun’da sosyalizmin bayrağını gericiliğe, karanlığa ve patronlara karşı yükselttiği bir döneme denk gelmiş olmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz” dedi.

İskenderun’da işçi sınıfının sözünü söylemeye devam edeceklerini belirten Öztaş, “Tüm dostlarımızı patronlara, gericilere ve faşistlere karşı mücadelenin bayrağı altında buluşmaya ve ülkenin aydınlık geleceği için bir araya gelmeye davet ediyoruz.” sözleri ile çağrıda bulundu.