İskandinav Havayolları'nı sarsan pilot grevi

İskandinav Havayolları'nda pilotlar maaş artışı ve daha iyi çalışma koşulları için greve gitti. Grevden dolayı uçuşların yüzde 30'unun iptal edileceği bildirildi.

İskandinav Havayolları'nın (SAS) yaptığı açıklamaya göre Mart ayından beri süren pazarlıklar grevle sonuçlandı. Bütün pilot sendikası üyeleri greve gittiğinden dolayı yüzde 30'a varan oranda uçuşların iptal edileceği bildirildi.

Persembe akşamı saat 21’de İsveç Pilot Sendikası arabulucularının yüzde 2,3'lük maaş artışını reddettiği bildirildi. Pilotların arka arkaya yedi haftasonu çalışabildikleri ve çalışma saatleri üzerinde söz hakkı olmaması tartışma başlıkları arasında. Bunun yanı sıra sendikalar ile işveren arasında müzakarelerin cuma akşamına kadar sonlanmayacağı açıklandı.

Grev sürecinde ilk olarak İsveç Pilot Sendikası üyelerinin greve gittiği açıkladı, daha sonra Danimarkalı ve Norveçli pilotlar da greve katıldı.

Toplam 1409 pilot, 372 Danimarkalı, 545 Norveçli, 492 İsveçli pilot greve gitti.

İskandinavya çapına yayılan grevde 673 uçuş iptal edildi ve 72 bin yolcunun etkileneceği bildiriliyor. Pilotların yüzde 13 maaş artışı talebinde bulunduğu söyleniyor. SAS'ın şu ana kadar grev yapılan her gün 60-80 milyon İsveç kronu kadar zarar ettiği açıklandı.

Kaynaklar:

https://www.aftonbladet.se/resa/a/K3rA2M/alla-sas-piloter-i-skandinavien...

https://www.thelocal.dk/20190426/airline-strike-hundreds-of-flights-grou...

https://www.sasgroup.net/en/the-pilot-strike-in-sas-is-expanded-as-the-p...