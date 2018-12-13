İşçileri taşıyan minibüs ile otobüs çarpıştı: Biri ağır 17 yaralı

Aksaray'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile servis otobüsü çarpıştı.

Aksaray’da işçileri taşıyan servis minibüsü ve servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza Belediye Arsaları Organize Yolu üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde işçi taşıyan Mehmet K. yönetimindeki servis otobüsü ile İsmail A. yönetimindeki servis minibüsü yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada minibüs hurdaya dönerken, minibüste ve otobüste bulunan sürücüler ile birlikte 17 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 29 yaşındaki E.T'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise yaşamsal tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.