İşçileri sendikadan istifaya zorlayan patronlar protesto edildi

İstanbul Büyükçekmece'deki Pelican Hill Batı Mahal villa projesinde çalışan inşaat işçilerini üyesi oldukları Dev-Yapı-Sen sendikasından istifa etmeye zorlayan patronlar şantiye önünde protesto edildi.

İstanbul Büyükçekmece'de Yalçınlar Fotoğraf ve Elektronik Ürünler Ticaret AŞ tarafından inşa ettirilen Pelican Hill Batı Mahal villa projesinde çalışan işçilerden sekizi, DİSK'e bağlı Dev-Yapı-İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle ve işlerin büyük oranda bittiği bahanesiyle işten çıkarıldı. Bu işçilerin hakları verilerek işten çıkarıldığı için sendika itiraz etmedi. Ancak operatörlerin işten çıkarılmasından beş gün sonra sendika üyesi olan saha formeni Soner Atalay da bir takım bahaneler öne sürülerek işten çıkarıldı. Tazminatı ödenmeyen Soner Atalay için sendika üyeleri 25 Nisan'da şantiyede iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bunun üzerine şirket 10-15 gün içinde Soner Atalay'ın tazminatının ödeneceğini duyurdu. 4 Mayıs günü patronlar, sendikalı işçilerin sendikadan istifa etmesi şartını koyarak, Atalay'ın tazminatının ancak o şekilde ödeneceğini bildirdi.

Bunun üzerine Dev-Yapı-Sen üyesi işçiler, bugün öğle saatlerinde şantiye önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Buradan şirkete şu çağrıyı yapıyoruz. İşten atmaları durdurun. Yıllardır bu firmaya emek veren, sendikaya üye olana kadar hiçbir sorun yaşamayan Soner Atalay'a tüm haklarını ve kıdem tazminatlarını ödeyin. Sendika anayasal haktır, engellenemez. İnşaat işçisi köle değildir."

Şantiyede halen Dev-Yapı-Sen'e üye 26 işçi çalışıyor.