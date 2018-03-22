İşçilere ücret ödemiyordu: Nişantaşı ihalesini 1,7 milyara kazandı!

İstanbul Nişantaşı’ndaki Marmara Üniversitesi Nişantaşı Teşvikiye ihalesini DAP Yapı kazandı. Bölgenin en büyük arazisi için 1,7 milyar lira teklif sunan DAP Yapı, işçilere zamanında maaş ödememesi, sağlıksız koşullarda işçi çalıştırması ve içinden böcek çıkan yemekler vermesiyle tanınıyor.

Emlak Konut GYO'nun ihaleye çıkardığı İstanbul Nişantaşı'ndaki Marmara Üniversitesi arazisini DAP Yapı aldı. DAP Yapı, iştiraki Eltes İnşaat ile katıldığı ihalede 26 dönümle Nişantaşı'nın en büyük arazisine 1,7 milyar lira teklif sunarken, arsa satışı karşılığı 705 milyon liraya denk gelen yüzde 40 şirket payı önerdi. GEÇEN YIL İŞÇİLERE ÜCRET ÖDEMEMİŞTİ DAP Yapı, işçi düşmanlığında sınır tanımayan bir şirket olarak tanınıyor. Geçen yıl Ağustos ayında DAP Yapı'nın marina inşaatında çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için direnişe geçmişler, eylem yapmışlardı. İŞÇİ DÜŞMANLIĞINDA SINIR TANIMAYAN FİRMA Yaşadıkları sömürü soL'a anlatan işçiler, sağlıksız koşullarda çalıştırıldıklarını, içinden böcek çıkan yemeklere mahkum edildiklerini anlatmışlardı. İLGİLİ HABER İstanbul Marina'nın gerçek yüzü: Böcekli yemek, sağlıksız koşullar ve işçi sömürüsü