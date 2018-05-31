İşçilere mezar olan havalimanına Erdoğan seçim şovu için inecek

İnşaat İşçileri Sendikası'nın 'Haftada üç-dört işçi ölüyor' dediği, başlangıcından bu yana yaklaşık 400 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği iddiasının TBMM'de gündem konusu haline geldiği, işçilere insanlık dramı yaşatılan yeni havalimanına seçime iki gün kala AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan inecek.

Resmi açılış tarihi olarak 29 Ekim tarihini ilan edildiği İstanbul yeni havalimanında inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinirken, havalimana ilk kez inecek olan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan olacak. Erdoğan, seçime iki gün kala, 22 Haziran'da yeni havalimanına iniş yapacak.

Airporthaber'in aktardığına göre, inşaatının yüzde 90’ı bitirilen yeni havalimanında bir pist tamamlanırken, ikinci pistin bitimine çok az bir süre kaldı. İlk etapta iki pistle açılacak olan yeni havalimanında uçuş sistemlerinin testleri yapılmaya başlandı.

DHMİ’ye ait TC-LAD kuyruk tescilli uçakla bir süredir aletli yaklaşma sistemlerinin kalibrasyon testleri yapılırken, son dönemde hızlandırılan hazırlıkların nedeni de ortaya çıktı.

Kalibrasyon uçağıyla son testleri yapılan pistin kısa süre içerisinde hazır hale getirileceği belirtilirke,n yeni havalimanına ilk inen isim AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak olacak.

Daha önce farklı tarihlerde Erdoğan’ın havalimanına uçağıyla iniş yapacağı iddia edilmesine rağmen bu iniş bir türlü gerçekleştirilememişti.

İŞ CİNAYETLERİNİN HADDİ HESABI YOK

İstanbul yeni havalimanı şantiyesi, bugüne dek hep iş cinayetleriyle gündeme geldi.

İnşaat İşçileri Sendikası (İNŞAAT-İŞ) Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, yeni havalimanında çalışan üyelerden gelen bilgilere göre haftada en az üç-dört işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini söylemişti. Özgür, “İşçi ölümleri normalde zaten gizleniyor. Yeni havalimanı gibi dışarıya tamamen kapalı bir yerde kesin bilgiye ulaşmak çok zor” demişti.