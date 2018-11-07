İşçilerden TARİŞ'e ültimatom: İzmir halkına çağrı yaparız...

İzmir Çiğli OSB'deki TARİŞ fabrikasında yedi işçinin sendikalı oldukları için işten atılması üzerine dün gece yüzlerce işçi fabrika içinde eylem başlattı. Patronların çağrısı üzerine fabrikaya gelen çevik kuvvet 65 kişiyi gözaltına aldı, işçiler sabah serbest bırakıldı. İşçiler ve sendika bugün TARİŞ önünde bir basın açıklaması düzenleyerek, 'Arkadaşlarımız işe geri alınana dek direnişimiz sürecek' dedi ve eğer sendikal haklar tanınmaz atılan işçiler geri alınmaz ise İzmir halkına TARİŞ ürünlerini protesto çağrısı yapacaklarını belirttiler.

İzmir Çiğli OSB'deki TARİŞ fabrikasında yedi işçinin DİSK/Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılması üzerine dün gece yüzlerce işçi fabrika içinde eylem başlattı. Patronların çağrısı üzerine fabrikaya gelen çevik kuvvet 65 kişiyi gözaltına aldı, işçiler sabah 07.00'de serbest bırakıldı.

İşçiler ve sendika bugün TARİŞ önünde bir basın açıklaması düzenledi. İşçiler TARİŞ'te yaşanan süreci soL Haber'e anlattı.

DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan fabrika önünde yaptığı açıklamada, patronların görüşme taleplerine yanıt vermediklerini, atılan işçiler geri dönene kadar fabrika önünde direnişin devam edeceğini söyledi. Aslan, "Hukuksuzluğun sorumluları bunun hesabını verecekler. Atılan işçilerin geri alınmasını ve sendikamızla diyaloğa geçilmesini istiyoruz. Diyaloğa yanaşmazlarsa mücadelemiz devam edecek" dedi.

'İŞÇİLER GERİ ALINANA DEK DİRENİŞ SÜRECEK'

Bir TARİŞ işçisi yaşadıkları süreci soL Haber'e şöyle anlatı:





'SENDİKAYA ÜYE OLDUĞUMUZ İÇİN İŞTEN ATILDIK'

İşçiler sendika üyesi oldukları için işten atıldıklarını belirterek, "Sendika üyesi olmak anayasal bir hak. Bu gerekçeyle işçiyi işten çıkarmak suçtur. Aylardır tehdit ediliyorduk. Nihayetinde işten çıkarıldık" dedi.

TARİŞ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI: 'ATILAN İŞÇİLER GERİ DÖNENE DEK...'

Gıda-İş Sendikası dün geceden beri yaşananlara ilişkin fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya çeşitli sendika ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

Basın açıklamasını yapan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, "İki kez TARİŞ'le görüşme talep ettik. Onlar 'Biz sendikalı işçi istemiyoruz' dedi. İşçiler istifaya zorlanırken yasalar neden uygulanmıyor? Bu yasalar hep işverenlerden yana mı olacak? İşçilerin hak ve özgürlükleri güvence altına alınmadığı taktirde demokrasiden söz etmek mümkün olmaz. İşçi arkadaşlarımız gece boyunca gözaltında kaldı. Suç var mı, yok! İşçiler yasal haklarını kullandı. Talebimiz insanca yaşamaya yetecek bir ücrettir. Sendikanın tanınmasını ve toplu sözleşme yapılmasını istiyoruz. Atılan işçiler işe geri dönene kadar fabrika önünden ayrılmayacağız. Sendika haklarını kullandıkları için cezalandırıldılar" dedi.





'TALEPLER KABUL EDİLMEZSE İZMİR HALKINA TARİŞ ÜRÜNÜ TÜKETMEME ÇAĞRISI YAPARIZ'

Aslan'ın ardından konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, "Kendilerini demokrat ilan edenler işçilere asgari ücreti reva görüyor. Talepler kabul edilmezse İzmir halkına TARİŞ ürünleri almama çağrısı yapacağız" diye konuştu.