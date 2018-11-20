İşçilerden eylem: Ödenmeyen maaşlarını vinç kulesinde bekliyorlar

İstanbul Kartal'da DKY İnaat firmasının gerçekleştirdiği rezidans, lüks konut ve AVM projesinde, taşeron firmaya bağlı olarak çalışan 60 işçi, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı.
Şantiye içerisinde iş bırakma eylemi gerçekleştiren işçilerden biri de vinç kulesine çıkarak, maaşının ödenmesini beklemeye başladı.
Firma yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, gecikmiş ödemelerin bugün yapılacağı sözü verildi.
İşçiler, bugün ödeme yapılmaması durumunda eylemlerini daha da güçlendirerek devam edeceklerini bildirdiler. Şantiyede bekleyiş sürüyor.