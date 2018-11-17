İşçiler maaş kesintisi tehdidiyle 'Millet Bahçesi' açılışına götürülüyor

İstanbul'da beş 'Millet Bahçesi' bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Emlak Konut'un çeşitli projelerindeki binlerce işçi, Başakşehir Kayabaşı'ndaki törene zorla götürülüyor. Törene zorla götürülen işçiler puantaj cetvelinde işaretlenecek, gitmeyenlerin maaşı kesilmiş olacak.

İstanbul'da bugün beş adet "Millet Bahçesi" açılacak. Başakşehir, Hoşdere, Kayaşehir, Çırpıcı ve Baruthane millet bahçelerinin açılışına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. Açılış töreni 14.30'da Başakşehir Kayabaşı'nda yapılacak.

"Millet Bahçesi" açılış törenine Emlak Konut'un baz projelerinde çalışan işçilerin de "maaş kesintisi" tehdidiyle zorla götürüldüğü ortaya çıktı.

Emlak Konut'un Tual Bahçekent projesinde çalışan işçiler, soL Haber'e yaptıkları açıklamada şunları söylediler: "Bize yazılı değil ama sözlü olarak talimat verdiler. Saat 13.00'te Emlak Konut'un ofisi önünde işçiler servislere bindirilerek açılış törenine götürülecek. Katılan işçiler puantaj cetvelinde işaretlenecek yani yevmiye almış sayılacaklar. Gitmeyen işçilere de böylece maaş kesintisi cezası verilmiş olacak. Bu bir dayatmadır. Açılışa gidip Erdoğan'ı dinlemek zorunda değiliz. Bunu bildikleri için maaş kesintisini devreye sokarak tüm işçilerin katılmasını sağlamaya çalışıyorlar" dedi.

Kayaşehir Millet Bahçesi TOKİ, Hoşdere Millet Bahçesi ve Başakşehir Millet Bahçesi Emlak Konut, Çırpıcı Millet Bahçesi ve Baruthane Millet Bahçesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmıştı.