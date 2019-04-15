İşçiler Koç Holding'i uyarmaya devam ediyor: Tüpraş'ta tam gün eylem...

Petrol İş Sendikası ile Koç Holding'e ait Tüpraş arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine, işçiler bugün yine uyarı eylemi gerçekleştiriyor. Görüşmelerin tıkanmasının ardından başlayan eylemler bugün sekizinci kez yapılmış oldu.

Koç Holding'e ait Tüpraş rafinerilerinde uyarı eylemleri devam ediyor.

Tüpraş ile Petrol İş Sendikası aradında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bir süre önce tıkanmıştı. Bunun üzerine işçiler, patrona yönelik uyarı eylemlerine başlamışlardı. Tüpraş'ın İzmit, Batman, Kırıkkale, Aliağa rafinerilerinde bugün sekizinci kez uyarı eylemi yapıldı.

Petrol İş ile Tüpraş yönetimi arasında 12 Nisan günü dokuzuncu kez bir oturum yapılmıştı. Yaklaşık sekiz saat süren görüşmelerde de hiçbir madde konusunda anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzeirne Tüpraş işçileri dört rafineride de tam gün eylem kararı aldı. İşçiler bugün Tüpraş rafinerilerinde iş bıraktı. Sabah 08.00-16.00 mesaisine gelen işçiler fabrikaya girmedi.