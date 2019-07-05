İşçiler hızla yoksullaşıyor: Açlık sınırı bin 971, yoksulluk sınırı 6 bin 818 lira

İşçiler yükselen fiyatlar karşısında giderek yoksullaşıyor. Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre haziran ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 971 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 818 lira olarak belirlendi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikasının araştırma merkezi BİSAM, 2019 Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı dönem raporunu açıkladı.

Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık minimum harcama bin 971 lira oldu.

Üç büyükşehir içinde yaşam maliyeti en yüksek olan il ise İzmir oldu. İzmir için açlık sınırı 2 bin 105 lira olarak tespit edilirken bu rakam İstanbul'da 2 bin 80 lira, Ankara'da bin 957 lira olarak gerçekleşti.

Resmi enflasyon 16 yılda yaklaşık 4 kat artarken, açlık sınırı yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme için harcayabileceği günlük tutar ise en az 65,7 lira olarak hesaplandı. Buna göre yoksulluk sınırı da 6 bin 751 liraya yükseldi.

BİSAM’ın açıklamasında, “Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 39,7 ile en yüksek paya sahiptir. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 24,3 olmuştur. Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarı bir yılda 214 lira arttı” dendi.