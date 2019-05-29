İşçiler eylemde: ODTÜ'de mobbinge, keyfiyete son

ODTÜ Taşıt İşletme Müdürlüğü'nde çalışan işçiler uğradıkları mobbing ve hak kayıplarına ilişkin bir açıklama yaparak, 'Her zaman ODTÜ’nün bir parçası olmaktan gurur duyduk. Ancak üzülerek söylememiz lazım ki bizim parçası olmakla gurur duyduğumuz ODTÜ bu ODTÜ değil' ifadesini kullandı.

ODTÜ'de Taşıt İşletme Müdürlüğü çalışanları yaşadıkları sorunları dile getirmek üzere Rektörlük önünde toplandı. Mesai ücretlerinin düşürülmesi, okulun kendi olanaklarıyla daha ucuza mal edeceği hizmetleri taşeron şirketlere daha pahalıya yaptırması ve adam kayırma gibi başlıklara değinilen açıklamada, Rektörlük yapılan usulsüzlüklere karşı göreve çağrıldı, "ODTÜ'de Mobbinge Keyfiyete Son", "Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz" sloganları atıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Ekim 2017 tarihinde, Taşıt İşletme Müdürlüğüne müdür vekili olarak atanan Necmettin Keskin, atandığı günden itibaren usulsüz, hukuksuz, taraflı ve ayrıştırıcı uygulamaları ile biz taşıt çalışanları üzerinde her geçen gün artan bir baskı kurmaktadır" denilen açıklamada, işçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Kriz koşullarının herkesi olumsuz etkilediği şu dönemde, biz taşıt çalışanlarının bütçemize ek katkısı olsun diye fazla çalışarak aldığı fazla mesai ücretlerinde azalmaya gidilmiş, işçi kadrosundaki çalışanların memur kadrosunda çalışanlara nazaran çok daha yüksek olan fazla mesai ücretlerinden dolayı fazla mesailerden faydalanmaları büyük ölçüde engellenmiş ve sonuç olarak memurlar düşük ücret karşılığı fazla mesaiye zorlanmıştır. Rutin işlerimizin dışında yaptığımız işlerin ücretlerinde de kesintiler yapılmıştır.

Atanan müdür vekili, daha fazla çalışma, daha düşük ücret ile kendisine verilen yetkiyi daha fazla emek sömürüsüne dönüştürerek, sonuna kadar kullanmaktadır. Bir yandan biz taşıt çalışanlarının bazı görevlere gelirken ödediğimiz yol paralarının karşılığı olan “taksi ödeneği” usulsüz olduğu iddia edilerek kesilirken, diğer yandan ülkenin içinden geçtiği ağır kriz koşullarına rağmen kendi araçlarımız ile verebileceğimiz hizmet taşeron firmalara verilerek çok daha yüksek maliyetler ödenmektedir.

Bu tip uygulamaları eleştiren ve karşı durmaya çalışanlar, “hırsız, namussuz, şerefsiz” diye yaftalanarak itibarsızlaştırılmaya, haklarında sürekli temelsiz iddialar ile soruşturmalar açılarak yıldırılmaya çalışılmaktadır. Bunları yaparken müdür vekiline yakın duran çalışanlar, şoför sayısı eksik olmasına rağmen diğer çalışanlara göre görece daha hafif işlerde görevlendirilmekte, kimilerine de hak etmedikleri halde fazla mesai ücreti almaları için çalışmadıkları saatlerde çalışıyormuş gibi gösterilerek usulsüz uygulamalara imza atılmaktadır.

Burada sayılabilecek daha yüzlerce örnek vardır; ancak belirtilmesi gereken en önemli şey bu uygulamaların defalarca dilekçelerle bildirilmesine rağmen, ODTÜ yönetiminin bir kere bile bizimle görüşmemiş ve uygulamalarla ilgili hiç bir tasarrufta bulunmamış olmasıdır. Son olarak YÖK üzerinden konuyu yeniden gündem etmemize rağmen şu ana kadar bir cevap verilmemiştir. Bizler uzun yıllardır ODTÜ’de çalışmaktayız. Her zaman ODTÜ’nün bir parçası olmaktan gurur duyduk. Ancak üzülerek söylememiz lazım ki bizim parçası olmakla gurur duyduğumuz ODTÜ bu ODTÜ değil.

ODTÜ yönetimini, çalışanlarının sesini duymaya ve çok geç olmadan bu usulsüzlüğe bir dur demeye davet ediyoruz.

Taşıt İşletme Müdürlüğü Çalışanları