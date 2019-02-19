İşçiler doğruladı: Honda Türkiye fabrikası kapanıyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler doğruladı, Honda’nın Türkiye’deki fabrikası kapanıyor. Gebze Şekerpınar’da bulunan ve yaklaşık 1300 işçinin çalıştığı fabrika'da, yönetim bugün saat 11.00'da konuyla ilgili açıklama yapacak.

Japon otomotiv üreticisi Honda’nın Türkiye’deki fabrikası kapanıyor.

İngiltere North Swindon’un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson’ın, Honda’nın Türkiye’deki fabrikasını kapatacağını ve tüm Avrupa için Japonya’daki merkezinde üretim yapacak iddiasını Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler de doğruladı.

İşçiler şirket yönetiminin bugün saat 11:00’de konuyla ilgili kamuoyuna ve çalışanlara bir açıklama yapacağını belirttiler.

Gebze Şekerpınar’da bulunan ve yaklaşık 1300 işçinin çalıştığı fabrika, Honda’nın Avrupa’daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda.