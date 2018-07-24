İşçi servisi devrildi: Üçü ağır 12 kişi yaralı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada üçü ağır 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada üçü ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 11 DY 329 plakalı otomobil ile fabrika işçilerini taşıyan 46 S 1449 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Minibüs ise çarpışmanın etkisiyle önce refüjdeki ağacı sonra da elektrik direğini devirip yan yattı. Minibüste bulunan 11 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 12 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.