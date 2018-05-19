İşçi sağlığı ve iş güvenliği denetimine seçim molası: Haziran sonuna dek denetim yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yerlerine yaptığı işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerini seçimler nedeniyle Haziran sonuna kadar durdurdu. Oy kaygısını ön plana alan, işçilerin canını ve sağlığını teferruat olarak gören bu uygulama tepkiyle karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı müfettişler tarafından yapılan işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerine seçimler nedeniyle Haziran sonuna kadar ara verildi.

Politeknik’te yer alan habere göre İş Teftiş Kurulu, denetim görevindeki iş müfettişlerini geri çağırdı.

Halen yeterli iş müfettişi istihdamı sağlamayan AKP iktidarı, iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarını patronların inisiyatifine bıraktı. İş yeri denetim sayısı her yıl daha da düştü. 2016 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 1 milyon 749 bin iş yeri bulunurken İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bu iş yerlerinin yalnızca 24 bin 284’ünü denetledi. Bu denetimlerin 14 bin 287’si işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden gerçekleştirildi. 2017 yılında ise denetim sayısı 6 bin azalarak 18 bin 812’ye geriledi, denetimlerin sadece 10 bin 804’ü işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden yapıldı. Hal böyleyken 2018 yılında, İş Teftiş Kurulu’nun kış aylarına göre denetimlerin daha fazla yapıldığı Mayıs–Haziran aylarında seçim gerekçesiyle denetim yapmayacak olması daha fazla iş kazası, iş cinayeti anlamına geliyor.

İŞÇİLERİN CANI TEFERRUAT, YETER Kİ OYLAR DÜŞMESİN!

AKP’nin iktidarda bulunduğu 16 yılda en az 20 bin işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Cinayet mahalline dönen çalışma yaşamında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi için iş yeri denetimlerini göstermelik yapan AKP iktidarı, seçimler nedeniyle patronları rahatsız etmemek için denetimlere "ara" verdi. Kararla işçilerin sağlığı, yaşamı oya endekslendi.

Soma Katliamı’ndan üç ay önce de patronlara iş güvenliği nedeniyle ceza kesilmeyeceği garantisi verilmişti.