İşçi gazetesinin yeni sayısında metal işçileri var: MESS'e boyun eğmeyeceğiz!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yayımlanan işçi gazetesinin, bu hafta sonundan itibaren fabrikalarda işçilerle buluşacak olan yeni sayısında metal işçileri yer alıyor.
Her sayısında farkı bir sektörün emekçilerine yer veren ve TKP tarafından yayımlanan işçi gazetesinin yeni sayısında metal sektörü yer alıyor. Bu hafta sonundan itibaren fabrikalarda dağıtılacak ve işçilerle buluşacak olan gazete "MESS'e boyun eğmeyeceğiz" manşetiyle çıktı.
"3 yıl dayatmasına, sefalet zammına, küstahlığa, MESS'e boyun eğmeyeceğiz" manşetiyle yayımlanan gazetede şu konu ve başlıklar detaylı bir biçimde ele alınıyor:
- Metal işçisi çok çalışıyor, az kazanıyor
- Metal patronları kasalarını doldurdu
- MESS bize ne dayatıyor?
- Biz ne istiyoruz?
- Sadece toplu sözleşme yeter mi?
- Reza'nın rüşveti, patronların adaleti
- TOFAŞ'ta Koç'un rekor kârı, işçiye acı reçete
- OYAK Renault işçileri: Yönetimin baskısına ve sarı sendikaya rağmen son sözü biz söyleyeceğiz
- Sarkuysan işçileri: Sermayenin bizi açlıkla terbiye etmesine izin vermeyeceğiz
- CMS işçileri: Türk Metal kendi eylem kararına uymuyor
- Yücel Boru işçileri: Daha radikal eylemler yapmak istiyoruz
- TEMSA işçileri: Çelik-İş işçinin arkasında durmuyor