İşçi gazetesinin yeni sayısında metal işçileri var: MESS'e boyun eğmeyeceğiz!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yayımlanan işçi gazetesinin, bu hafta sonundan itibaren fabrikalarda işçilerle buluşacak olan yeni sayısında metal işçileri yer alıyor.

Her sayısında farkı bir sektörün emekçilerine yer veren ve TKP tarafından yayımlanan işçi gazetesinin yeni sayısında metal sektörü yer alıyor. Bu hafta sonundan itibaren fabrikalarda dağıtılacak ve işçilerle buluşacak olan gazete "MESS'e boyun eğmeyeceğiz" manşetiyle çıktı.

"3 yıl dayatmasına, sefalet zammına, küstahlığa, MESS'e boyun eğmeyeceğiz" manşetiyle yayımlanan gazetede şu konu ve başlıklar detaylı bir biçimde ele alınıyor: