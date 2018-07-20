İşçi düşmanı Yörük ailesi Yörsan'da Abraaj 'mağduru' oldu

2014 yılında hisse alımıyla Yörsan'ın hisse çoğunluğu özel sermaye fonu Abraaj ve EBRD ortaklığına geçti. Hisse oranı yüzde 20'ye düşen Yörsan kurucusu Yörük ailesi, Abraaj'a usulsüzlük gerekçesiyle dava açtı. İşçi düşmanı siciliyle tanınan Yörük ailesi Abraaj 'mağduru' oldu.

Yörsan'ın kurucusu Şerafettin Yörük, Dubai merkezli özel sermaye fonu Abraaj Group'a dava açtı. Yörük, Abraaj'ın usulsüz sermaye artırımı sonucunda Yörsan'daki payının yüzde 20'den yüzde 3'e indiğini söyledi.

Bloomberg haberine göre 2014 yılında Abraaj Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yörsan'ın yüzde 80 hissesine 360 milyon dolar ödeyerek ortak olmuştu. Yörsan'ın kurucusu Yörük ailesinin hisse oranı yüzde 20'ye düşmüştü. Şerafettin Yörük, adil olmayan sermaye artırımı gerekçesiyle Abraaj aleyhine üç dava açtı, birini kazandığı bildirildi.

Abraaj'ın Yörsan'ın satışı için bir yatırım bankasını yetkilendirdi. İkisi uluslararası, üçü de yerli olmak üzere beş potansiyel yatırımcı ile görüşmelerin devam ettiğini kaydedildi. Ayrıca Yörsan’ın bankalara 200 milyon lira borcu bulunduğu ve yıllardır devam eden zararlar nedeniyle özsermayesinin negatif olduğunu belirtirken, EBRD, şirkete yapmış olduğu 70 milyon dolara yakın yatırımı bilançosundan sildi.

Bloomberg'de Abraaj, EBRD ve Yörsan konu hakkında yorum yapmadığı ifade edildi.

ABRAAJ OLAĞAN ŞÜPHELİ

Abraaj Group hakkında yatırımcıların fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla dünyada başka davalar da bulunuyor. Müşterilerinin yüz milyonlarca dolarını kötüye kullandığı yönündeki iddialar ortaya atılana kadar Abraaj, Ortadoğu’nun en büyük özel sermaye fonuydu. Şu anda mahkeme tarafından yetkilendirilen PricewaterhouseCoopers ve Deloitte, şirketin varlıklarını satmaya ve kreditörlere olan 1 milyar doları aşkın borcunu kapatmaya çalışıyor.

Bloomberg’de yer alan verilere göre Abraaj ve EBRD, 2014’te Yörsan hisselerinin satın alınması için Garanti Bankası ve Yapı Kredi’den 2022 vadeli 107 milyon dolarlık kredi sağlamıştı.

YÖRSAN'IN İŞÇİ DÜŞMANI SİCİLİ

Bugün Abraaj "mağduru" olarak dava açan Yörsan'ın kurucu patronu Yörük ailesi, 2008 yılında 400 işçiyi Tek-Gıda İş Sendikası'na üye oldukları için işten atmış, işçilerin işe dönmek için verdiği mücadeleyi değişik yöntemlerle bastırmaya çalışmıştı.