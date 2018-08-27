İşçi düşmanı Amazon, rüşvetle kendini övdürüyor...

İşçi düşmanı Amazon'un şirketi Twitter üzerinden öven işçilere 50 dolarlık hediye çeki verdiği ortaya çıktı.

İşçi düşmanı çalışma koşulları ve politikalarıyla tanınan Amazon'un imajını düzeltmek için attığı adımlardan biri ortaya çıktı.

Medyascope'un qz.com'dan aktardığı habere göre, Amazon’un, şirketi Twitter üzerinden öven işçilere 50 dolarlık hediye çeki verdiği ortaya çıktı.

Amazon işçileri, şirketi övmek için bir sisteme dahil ediliyor ve bir Twitter hesabı açıyorlar. Şirkete ve çalışma şartlarına gelen eleştirilere, şirket çalışanı olduklarını belirtip çalışma şartlarının gayet makul olduğunu belirtip, eleştiri getiren kullanıcıya iletiyorlar.

İşte Amazon'un rüşvetle gizlemeye çalıştığı sömürü koşulları: