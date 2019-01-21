İşçi avukatlar mücadeleye çağırıyor

İzmir Barosu İşçi Avukatlar Merkezi tarafından düzenlenen konferansta bir araya gelen işçi avukatlar, meslek gruplarındaki proleterleşme dalgasına dikkat çekerek mücadele çağrısında bulundular.

İzmir Barosu İşçi Avukatlar Merkezi, “Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği ve İşçi Avukatlık” konulu bir konferans gerçekleştirdi.

Konferansta İzmir Barosu İşçi Avukatlar Merkezi adına sunuş konuşmasını yapan Av. Özgü Türk, işçi avukatlık sorununun güncel ve yakıcı bir mesele olduğunu vurgulayarak, ağır mesleki sömürüye ve haksızlığa uğrayan her avukatı merkezlerinde yürütülecek mücadeleye davet etti.

Konferansa katılan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel de, İşçi Avukatlar Merkezi’nin önemli bir çalışma yürüttüğünü belirterek örgütlü mücadelenin değerini vurguladı.

PROLETERLEŞME DALGASI

Konferansın konuşmacılarından Dr. Kasım Akbaş ise, avukatlık mesleğinin toplumsal bir dönüşüme bağlı olarak sınıfsal bir zemine oturduğunu ve sadece avukatlık mesleğinde değil, tüm meslek gruplarında, özellikle de beyaz yakalı olarak tabir edilen orta sınıflarda, neoliberalizmin getirdiği bir proleterleşme dalgasının yaşandığını belirtti. Avukatlık mesleğinin geldiği nokta ve arz edilme biçimi itibariyle sermaye birikimine elverişli olduğunu ifade eden Akbaş, buna paralel olarak meslekte işçileşmenin de artacağını dile getirdi.

PLAZA AVUKATLIĞI

Konferansın ikinci oturumunda avukatlık mesleğinin güncel sorunlarına değinen Av. Ender Kendirli, gelecek dönemde ihtisaslaşmaya bağlı olarak avukatlık mesleğinde sınıfsal dönüşümün daha yaygın olacağını ve “plaza avukatlığı" diye tabir edilen sanayi tipi büro çalışmasının belirginleşeceğini söyledi. Kendirli avukatlık mesleğinin, kendi kendine yeten bir meslek olmaktan çok uzaklaştığını da ifade etti.