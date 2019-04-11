İntörn hekimlere 'angarya' var, yemek yok: Tasarrufa emekçinin yemeğinden başladılar!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intörn hekimlere yemek verilmeyeceği duyuruldu. Gerekçe olarak da mali kriz gösterildi. Sağlık kurumlarında her türlü işi gören ve çeştli angaryalara maruz bırakılan sağlık emekçilerine yemek verilmeyişi tepkilere yol açtı.

soL - Haber Merkezi