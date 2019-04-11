İntörn hekimlere 'angarya' var, yemek yok: Tasarrufa emekçinin yemeğinden başladılar!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intörn hekimlere yemek verilmeyeceği duyuruldu. Gerekçe olarak da mali kriz gösterildi. Sağlık kurumlarında her türlü işi gören ve çeştli angaryalara maruz bırakılan sağlık emekçilerine yemek verilmeyişi tepkilere yol açtı.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 11 Nisan 2019 13:46

Kurumlar ekonomik krizi bahane ederek tasarrufa emekçilerin yemeğinden başladılar. 

Bunun örneklerinden biri de Zonguldak'ta yaşanıyor. 

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde panoya asılan duyuruda "intörn hekimlere yemek verilmeyeceği" ilan edildi. 

Hemşireler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal medya sayfasında bu duyuruyu paylaşarak tepki gösterdi. 

TEPKİLERE YOL AÇTI

Paylaşımın altında yapılan yorumlarda, intörn hemşirelere de yemek verilmeyeceği ifade edildi. 

Çok sayıda sosyal medya kulanıcısı, hastanede her türlü işi gören, angaryalara maruz kalan intörn sağlık emekçilerine yemek verilmeyişine tepki gösterdi. 