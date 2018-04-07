İnşaatta iş cinayeti: Başına tuğla düşen genç mühendis yaşamını yitirdi!

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir inşaatın 11'inci katından düşen tuğla, zeminde çalışan genç mühendis Mehmet Cabir Günay'ın ölümüne yol açtı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde inşaatın 11'inci katından tuğla düşmesi sonucu, zemin katta çalışan genç mühendis başından yaralandı. Mühendis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre Şükrü Kanatlı Mahallesi Belediye Toplu Konutları inşaatında dün saat 10.00 sıralarında, inşaatın 11'inci katından tuğla düştü. Düşen tuğla zemin katta bulunan inşaat mühendisi Mehmet Cabir Günay’ın kafasına gelerek ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çağrılan ambulansla kamu hastanesine kaldırılan genç mühendis, hayati tehlikesi bulunduğu için daha sonra Hatay Özel Defne Hastanesine sevk edildi.

Genç mühendis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.